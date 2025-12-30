Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Nach langer Verfolgung Fahrzeug gestellt - Zeugen- und Geschädigtenaufruf, PM Nr. 2

Heidelberg (ots)

Ein 30-Jähriger ging am Montag in einem Lebensmittelmarkt in der Straße Am Grünen Hag einkaufen. Um kurz nach 15 Uhr hielt er sich am Kofferraum seines Ford Fiesta auf, als er unvermittelt von einem Unbekannten angesprochen wurde. Nach einem kurzen Gespräch entriss der Mann dem 30-Jährigen seinen Fahrzeugschlüssel, schlug ihn und stahl dessen Auto. Der 30-Jährige verständigte die Polizei, welche sofort nach dem Tatverdächtigen und dem gestohlenen Ford fahndete. Nur kurze Zeit später konnte das Auto in Fahrtrichtung Neckargemünd festgestellt werden. Trotz Anhaltesignalen der Polizei hielt der Fahrer nicht an, weshalb das Fahrzeug erst auf der K 4176 zwischen Hoffenheim und Balzfeld angehalten werden konnte. Der Tatverdächtige wurde widerstandslos vorläufig festgenommen. Der bislang noch unbekannte Mann befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand, weshalb er in eine psychiatrische Einrichtung überstellt wurde. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des Raubes sowie wegen eines verbotenen Fahrzeugrennens ermittelt. Bislang ist unklar, ob der Mann auf seiner Flucht vom Tatort andere Verkehrsteilnehmende gefährdet hat.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Heidelberg unter der Telefonnummer 0621/ 174-4111 zu melden.

