Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte blenden Verkehrsteilnehmer mit Laserpointer - Zeugen- und Geschädigtenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bereits am Samstag, 20. Dezember 2025 blendeten unbekannte Täter in Eberbach Verkehrsteilnehmer mit einem Laserpointer.

Eine Zeugin beobachtete am Samstag, 20.12.2025, kurz vor 20 Uhr, wie eine Gruppe männlicher Jugendlicher in der Hafenstraße und in der Friedrich-Ebert-Straße mit einem Laserpointer Passanten und Autofahrern ins Gesicht leuchteten und sie dadurch blendeten. Mindestens ein Fußgänger erlitt hierdurch kurzzeitige Schmerzen im Bereich der Augen.

Nach Aussage der Zeugin handelte es sich um eine Gruppe von fünf bis sechs männlichen Personen im jugendlichen Alter. Eine weitere Beschreibung der Personen konnte bislang nicht erlangt werden.

Das Polizeirevier Eberbach hat Ermittlungen gegen die Unbekannten wegen gefährlicher Körperverletzung und des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Weitere Geschädigte sowie Zeuginnen und Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam wurden und sachdienliche Hinweise zur Tat und den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eberbach, Tel.: 06271/9210-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

