Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Bus

Heidelberg (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Linienbus zog sich am Montagnachmittag ein 70-jähriger Mann in Heidelberg schwere Verletzungen zu.

Der 70-Jährige wollte gegen 14.50 Uhr die Kurfürstenanlage auf Höhe der Haltestelle Seegarten überqueren. Dabei trat er urplötzlich auf die Fahrbahn und übersah dabei einen herannahenden Bus, der mit langsamer Geschwindigkeit in die Haltestelle einfuhr. Obwohl der Fahrer des Linienbusses sofort eine Gefahrenbremsung einleitete, wurde der Fußgänger vom Bus erfasst und stürzte auf den Boden. Er blieb zunächst regungslos liegen, war im weiteren Verlauf jedoch wieder ansprechbar. Er wurde zur eingehenden Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach aktuellem Kenntnisstand zog sich der 70-Jährige bei dem Unfall schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu.

Die weiteren Unfallermittlungen des Verkehrsdienstes Heidelberg dauern an.

