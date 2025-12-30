Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbrecher stehlen Tresor - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwischen Montagabend und 00:40 Uhr am Dienstag brach eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Mehrfamilienhaus in der Mannheimer Straße ein. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde die Eingangstür einer Wohnung im ersten Obergeschoss aufgehebelt. Anschließend begab sich die Täterschaft in die Küche der Wohnung und stahl einen Tresor, welcher auf einer Arbeitsplatte stand. Zudem wurde der Kleiderschrank im Schlafzimmer durchwühlt. Der entstandene Diebstahlsschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Heidelberg übernahm die weiteren Ermittlungen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

