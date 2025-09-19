Feuerwehr VG Asbach

FW VG Asbach: Mehrere kleine Flächenbrände an der L255 bei Etscheid

Neustadt-Etscheid (ots)

Freitagnachmittag wurde die Feuerwehr zu einem großen Flächenbrand an der L255 bei Etscheid gerufen. Vor Ort brannten jedoch mehrere kleinere Flächen entlang der Landstraße. Die Feuer konnten schnell abgelöscht werden. Die Ursache ist unklar.

Gegen 13:45 Uhr wurden die Einheiten Etscheid und Neustadt sowie der Schlauchwagen aus Krautscheid zu einem großen Flächenbrand alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte an der L255 eintrafen, brannte keine zusammenhängende Fläche sondern mehrere kleine Stücke von 5 bis 10 Quadratmetern Wiese entlang der Landstraße. Von zwei Seiten aus wurden die Flächen abgelöscht.

Während der Löscharbeiten musste das Teilstück der L255 voll gesperrt werden. Der Einsatz für die Feuerwehr konnte nach rund 20 Minuten beendet werden. Die Polizei übernimmt nun die weiteren Ermittlungen zur Brandursache.

