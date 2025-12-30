Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Bargeld und Goldschmuck bei Einbruch gestohlen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 12 Uhr und 21:30 Uhr am Montag brach eine bislang unbekannte Täterschaft in eine Wohnung in der Schimperstraße ein. Nach aktuellem Ermittlungsstand brach die Täterschaft die abgeschlossene Eingangstür gewaltsam auf und drang so in die Wohnung ein. Aus dem Schlafzimmer wurden Bargeld und Goldschmuck im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei Heidelberg übernahm die weiteren Einbruchsermittlungen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

