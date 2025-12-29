PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Schlierbach: Nach langer Verfolgung, Fahrzeug gestellt

Heidelberg-Schlierbach (ots)

Gegen 15:10 Uhr wurde der Diebstahl eines Kraftfahrzeuges in Heidelberg/Schlierbach gemeldet. Das gesuchte Fahrzeug wurde kurz darauf von zwei Funkstreifenwagen festgestellt. Beim Versuch das Fahrzeug zu kontrollieren, beschleunigte der Fahrer sein Fahrzeug und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Nach einer längeren Verfolgung konnte das Fahrzeug kurz vor Balzfeld, im Rhein-Neckar-Kreis, gestoppt und der Fahrer festgenommen werden. Die Hintergründe der Tat sowie die Identität des Tatverdächtigen sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Maik Domberg
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

