POL-MA: Mannheim: Einbrecher nutzten gekipptes Fenster - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Im Laufe des Montags zwischen 10 Uhr und 20 Uhr nutzte eine bislang unbekannte Täterschaft ein gekipptes Schlafzimmerfenster, um in eine Erdgeschosswohnung in der Kolpingstraße einzubrechen. Der Täterschaft gelang es das Fenster von außen zu öffnen und so in die Wohnung einzusteigen. Alle Räume wurden durchsucht und Jadeschmuck, Uhren sowie ein Goldring im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro entwendet. Nach dem Einbruch schloss die Täterschaft das Fenster von außen wieder. Die Kriminalpolizei Heidelberg übernahm die weiteren Ermittlungen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Die Polizei rät grundsätzlich zum Schutz gegen Einbruch:

- Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab. - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck. - Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus. - Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. - Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei. - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Zusätzlich empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen. Ergänzende Sicherheit bietet zum Beispiel eine Einbruch- und Überfall-Meldeanlage. Damit werden Einbruchsversuche automatisch gemeldet und man kann den Alarm bei Gefahr auch selbst auslösen.

Mehr Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de, der Website unserer Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH.

