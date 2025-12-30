PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannter Mann überfällt Schreibwarenladen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Montagnachmittag überfiel ein unbekannter Täter ein Schreibwarengeschäft im Mannheimer Stadtteil Feudenheim.

Gegen 16.15 Uhr betrat ein maskierter Mann ein Schreibwarengeschäft in der Ziethenstraße und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe von der anwesenden Geschäftsinhaberin die Herausgabe von Bargeld. Dabei griff er selbst in die Kasse und stahl mehrere Geldscheine. Zudem nahm er aus der Auslage hinter der Kasse Zigarettenschachteln. Nachdem er seine Beute in einer mitgebrachten Tüte verstaut hatte, flüchtete er zunächst zu Fuß entlang der Ziehenstraße in Richtung der Straße Am Aubuckel. An der Kreuzung stieg er in ein dort abgestelltes Auto und fuhr in unbekannte Richtung davon.

Der unbekannte Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: 

   - Ca. 180 cm groß
   - Maximal 40 Jahre alt
   - Schlank
   - Kurze, dunkelbraune oder schwarze Haare
   - Sprach gut Deutsch ohne erkennbaren Akzent oder Dialekt
   - War dunkel gekleidet und trug eine schwarze Sturmhaube über den 
     Kopf gezogen

Bei dem Fluchtfahrzeug soll es sich um einen silbernen Kleinwagen gehandelt haben. Näheres hierzu ist nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim dauern an. Weiter Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Fluchtfahrzeug oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

