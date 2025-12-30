PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Diebstahlsserie auf Friedhof - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 16. Dezember und Freitag, 25. Dezember häuften sich die Diebstähle auf dem Friedhof in Hockenheim.

Im genannten Zeitraum wurden beim Polizeirevier Hockenheim insgesamt sechs Diebstähle auf dem Hockenheimer Friedhof zur Anzeige gebracht. Entwendet wurden dabei überwiegend Statuen und Schalen aus Bronze oder Kupfer, die auf Gräbern aufgestellt oder angebracht waren. Der entstandene materielle Schaden wird auf mindestens 20.000 Euro geschätzt. Der ideele Schaden dürfte jedoch deutlich höher liegen.

Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen nach den Tätern aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205/2860-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

