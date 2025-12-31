PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 12-Jähriger aus Leimen

Leimen (ots)

Die Fahndung nach dem vermissten 12-jährigen Mädchen (Link zur PM: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6187388) hat sich erledigt. Die Vermisste wurde wohlbehalten angetroffen und befindet sich wieder in einer Jugendeinrichtung. Medienvertretende werden gebeten die Lichtbilder der Vermissten aus ihren Beständen zu nehmen

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Yvonne Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

