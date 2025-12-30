Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Dachrinnen an Schulgebäude gestohlen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, 19. Dezember und Dienstag, 30. Dezember entwendeten Unbekannte an einem Schulgebäude im Stadtteil Rheinau mehrere Dachrinnen und Fallrohre.

Die Unbekannten begaben sich im genannten Zeitraum auf das Gelände einer Realschule in der Kronenburgstraße. Hier montierten und sägten sie mehrere Dachrinnen und Fallrohre ab und entwendeten sie. Der entstandene Schaden wird auf über 1.500 Euro geschätzt.

Hinweise auf mögliche Täterinnen und Täter liegen derzeit noch nicht vor.

Die weiteren Ermittlungen führt der Arbeitsbereich Zentrale Ermittlungen bei der Schutzpolizeidirektion Mannheim. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/83397-0 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau zu melden.

