Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Käfertal: Alkoholisiert Unfall verursacht

Mannheim (ots)

Ein 20-jähriger Golf-Fahrer befuhr am frühen Mittwochmorgen gegen 03.00 Uhr die Waldstraße in Richtung Feudenheim, als er im Bereich der dortigen Baustelle die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und von der Fahrbahn abkam. Nachdem er die Leitplanke streifte und eine Straßenlaterne umriss kollidierte er mit der dortigen Schallschutzmauer. Anschließend befuhr er den Radweg weiter in Richtung Feudenheim, welchen er dann in Richtung Vogelstangkreisel verließ und in der Pommernstraße, auf Höhe der Haltestelle Vogelstang West letztendlich zum Stehen kam. Unverletzt setzt er dann selbständig einen Notruf ab. Der durchgeführte Alkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Der Sachschaden an seinem Pkw beläuft sich auf ca. 5.000 Euro, die Flurschäden konnten noch nicht genauer beziffert werden. Der Führerschein wurde sichergestellt und der Mann sieht nun einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung entgegen.

