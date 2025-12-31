POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeugbrand in der Leberstraße, Pressemitteilung Nr. 1
Weinheim (ots)
Aktuell kommt es zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr in der Leberstraße in Weinheim, da dort ein Fahrzeug in Brand geraten ist. Zur Brandursache ist noch nichts bekannt. Nach derzeitigem Stand sind keine Personen hierdurch verletzt worden. Es wird nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Michael Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell