POL-MA: Heidelberg/Emmertsgrund: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus - PM 1

Weinheim (ots) - Aktuell kommt es zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr in der Leberstraße in Weinheim, da dort ein Fahrzeug in Brand geraten ist. Zur Brandursache ist noch nichts bekannt. Nach derzeitigem Stand sind keine Personen hierdurch verletzt worden. Es wird nachberichtet.

