POL-MA: Heidelberg/Emmertsgrund: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus - PM 1
Heidelberg (ots)
Aktuell befinden sich Rettungskräfte und Polizei bei einem Wohnungsbrand in der Emmertsgrundpassage im Einsatz. Über die Brandursache und verletzte Personen liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Es wird nachberichtet.
