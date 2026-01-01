Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Rheinau-BAB: Schwerer Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen - PM 1

Mannheim (ots)

Aktuell befinden sich Rettungskräfte und Polizei bei einem schweren Verkehrsunfall auf der BAB 6 - Fahrtrichtung Frankfurt - in Höhe Rheinau im Einsatz. Bei dem Unfall wurden nach derzeitigem Erkenntnisstand 2 Personen verletzt. Über die Unfallursache und die Schwere der Verletzungen liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Fahrrichtungsfahbahnen in Richtungen sind voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell