Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Rheinau-BAB: Schwerer Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen - PM 1

Mannheim (ots)

Aktuell befinden sich Rettungskräfte und Polizei bei einem schweren Verkehrsunfall auf der BAB 6 - Fahrtrichtung Frankfurt - in Höhe Rheinau im Einsatz. Bei dem Unfall wurden nach derzeitigem Erkenntnisstand 2 Personen verletzt. Über die Unfallursache und die Schwere der Verletzungen liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Fahrrichtungsfahbahnen in Richtungen sind voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Jan Freytag
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

