POL-MA: Mannheim/Rheinau-BAB: Schwerer Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen - PM 1
Mannheim (ots)
Aktuell befinden sich Rettungskräfte und Polizei bei einem schweren Verkehrsunfall auf der BAB 6 - Fahrtrichtung Frankfurt - in Höhe Rheinau im Einsatz. Bei dem Unfall wurden nach derzeitigem Erkenntnisstand 2 Personen verletzt. Über die Unfallursache und die Schwere der Verletzungen liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Fahrrichtungsfahbahnen in Richtungen sind voll gesperrt.
