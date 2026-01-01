Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/BAB 656: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten - PM 2:

Edingen-Neckarhausen (ots)

Wie bereits berichtet, kam es auf der BAB 656 bei Edingen-Neckarhausen in Fahrtrichtung Mannheim in der vergangenen Nacht gegen 20:25 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr eine 33-jährige Fahrerin mit einem Renault Clio den rechten Fahrstreifen der BAB 656 in Fahrtrichtung Mannheim. Ein 43-jähriger Fahrer eines Dacia Logan setzte zum Überholen an, musste dieses Manöver jedoch verkehrsbedingt abbrechen und touchierte hierbei den Renault. In der Folge drehte sich der Renault um etwa 90 Grad und kam mit defekter Beleuchtung auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen.

Ein nachfolgender 47-jähriger Fahrer eines Audi SQ5 erkannte den unbeleuchtet auf dem rechten Fahrstreifen stehenden Renault zu spät und kollidierte ungebremst mit dessen Beifahrerseite. Die Fahrerin des Renault konnte sich noch rechtzeitig aus dem Fahrzeug retten. Der 34-jährige Beifahrer des Renault wurde bei der Kollision aus dem Fahrzeug geschleudert.

Der Fahrer des Dacia blieb unverletzt. Die Renault-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Ihr Beifahrer wurde schwer verletzt. Der Audi-Fahrer sowie drei Mitfahrer im Alter von 33, 26 und 41 Jahren wurden leicht verletzt. Ein weiterer 50-jähriger Mitfahrer im Audi zog sich schwere Verletzungen zu. Alle Verletzten wurden durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und teilweise in nahegelegene Krankenhäuser verbracht.

Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 70.000 Euro geschätzt.

Die Richtungsfahrbahn Mannheim war für die Dauer der Rettungs-, Bergungs- und Reinigungsarbeiten für rund sieben Stunden vollständig gesperrt.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an und werden durch den Verkehrsdienst Mannheim geführt.

