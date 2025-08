LPI-EF: Unbekannte beschädigt vier Autos - Polizei sucht Zeugen

Erfurt (ots) - Unbekannte haben in den vergangenen Tagen in der Clausewitzstraße in Erfurt zwei hochwertige Fahrräder gestohlen. In einem Fall verschafften sich die Täter Zugang zu einem Mehrfamilienhaus und stahlen aus dem Fahrradkeller ein Mountainbike der Marke Cube im Wert von etwa 2.800 Euro. Kurz darauf drangen Unbekannte in den Keller eines nahegelegenen Wohnhauses ein und entwendeten ein E-Bike der Marke Bulls ...

