PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/Emmertsgrund: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus - PM 2

Heidelberg/Emmertsgrund (ots)

Wie bereits berichtet, kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, kurz nach 00.00 Uhr, zu einem Brandgeschehen auf dem Heidelberger Emmertsgrund.

Aufgrund der bisherigen Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass das Abfeuern einer Silvesterrakete den auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses gelagerten Unrat in Brand setzte. Das Feuer griff in der Folge von dem Balkon auf die Wohnung über. Die 77-jährige Bewohnerin wurde durch das Brandgeschehen leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Ebenso in Mitleidenschaft gezogen wurden eine unmittelbar angrenzende Wohnung sowie deren Balkon. Die Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches jedoch nicht zu Hause.

Neben starken Kräften von Feuerwehr und Polizei befanden sich u. a. drei Rettungswagen sowie ein Notarztwagen vor Ort.

Der Brandschaden wird auf ca. 150.000 Euro geschätzt.

Die Anzeigenaufnahme erfolgte durch Beamte des Polizeireviers Heidelberg-Süd.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Tobias Misch
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 01.01.2026 – 09:11

    POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Garage und PKW geraten in Brand

    Wiesloch (ots) - Kurz nach Jahreswechsel kam es in der vergangenen Nacht gegen 00:10 Uhr, in der Steingötter-Greiff-Straße in Wiesloch zu einem Brandgeschehen. Nach derzeitigem Kenntnisstand ging bei der Feuerwehr eine Meldung über einen Garagenbrand ein. Bei Eintreffen der Rettungskräfte vor Ort waren aus der Garage bereits mehrere Meter hohe Flammen zu sehen. In ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 09:02

    POL-MA: Edingen-Neckarhausen/BAB 656: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten - PM 2:

    Edingen-Neckarhausen (ots) - Wie bereits berichtet, kam es auf der BAB 656 bei Edingen-Neckarhausen in Fahrtrichtung Mannheim in der vergangenen Nacht gegen 20:25 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr eine 33-jährige Fahrerin mit einem Renault Clio den rechten Fahrstreifen der BAB 656 ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 06:30

    POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Scheunenbrand - PM Nr. 1

    Dielheim (ots) - Aktuell kommt es aufgrund eines Brandes einer Scheune in der Hauptstraße in Dielheim zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Die Feuerwehr ist derzeit mit den Löscharbeiten beschäftigt. Details zur Brandursache sowie zum Schadensausmaß sind momentan noch nicht bekannt. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren