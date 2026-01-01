Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/Emmertsgrund: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus - PM 2

Heidelberg/Emmertsgrund (ots)

Wie bereits berichtet, kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, kurz nach 00.00 Uhr, zu einem Brandgeschehen auf dem Heidelberger Emmertsgrund.

Aufgrund der bisherigen Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass das Abfeuern einer Silvesterrakete den auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses gelagerten Unrat in Brand setzte. Das Feuer griff in der Folge von dem Balkon auf die Wohnung über. Die 77-jährige Bewohnerin wurde durch das Brandgeschehen leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Ebenso in Mitleidenschaft gezogen wurden eine unmittelbar angrenzende Wohnung sowie deren Balkon. Die Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches jedoch nicht zu Hause.

Neben starken Kräften von Feuerwehr und Polizei befanden sich u. a. drei Rettungswagen sowie ein Notarztwagen vor Ort.

Der Brandschaden wird auf ca. 150.000 Euro geschätzt.

Die Anzeigenaufnahme erfolgte durch Beamte des Polizeireviers Heidelberg-Süd.

