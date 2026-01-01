Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Scheunenbrand - PM Nr. 2

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet kam es am Silvestermorgen gegen kurz nach 06.00 Uhr zu einem Brandgeschehen in der Hauptstraße von Dielheim.

Bereits beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte stand ein Anbau in Vollbrand und die Flammen drohten, auf das angrenzende Wohnhaus überzugreifen. In dem Wohnhaus selbst befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches insgesamt vier Personen. Diese konnten unverletzt das Gebäude verlassen.

Aufgrund der Löschmaßnahmen kam es teils zu Straßensperrungen. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es hierdurch jedoch nicht.

Der Schaden an dem Anbau sowie dem Wohngebäude beträgt ca. 100.000 Euro. Die Brandursache ist bislang noch unklar.

Die Sachverhaltsaufnahme erfolgte durch Beamte des Polizeireviers Wiesloch.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell