PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Busse mit Sprühfarbe beschmiert - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In der Mannheimer Oststadt wurden zwei Reisebusse mit Sprühfarbe beschmiert.

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Mittwochmittag gegen 12:30 Uhr und Donnerstagvormittag gegen 10:30 Uhr wurden zwei Busse der Marken SCANIA und MAN, die zuvor am Cahn-Garnier-Ufer in Höhe des Hans-Böckler-Platzes geparkt worden waren, mit Graffiti besprüht.

Eine bislang unbekannte Täterschaft verursachte durch die Schmierereien einen Sachschaden in bislang noch unbekannter Höhe.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen zu den Fällen aufgenommen. Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu den Taten mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 174-3310 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 01.01.2026 – 22:48

    POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Scheunenbrand - PM Nr. 2

    Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Wie bereits berichtet kam es am Silvestermorgen gegen kurz nach 06.00 Uhr zu einem Brandgeschehen in der Hauptstraße von Dielheim. Bereits beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte stand ein Anbau in Vollbrand und die Flammen drohten, auf das angrenzende Wohnhaus überzugreifen. In dem Wohnhaus selbst befanden sich zum Zeitpunkt ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 14:00

    POL-MA: Mannheim/BAB6: Schwerer Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen - PM Nr. 2

    Mannheim (ots) - Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6188248) ereignete sich am Donnerstag in den frühen Morgenstunden, gegen 04:10 Uhr, ein Verkehrsunfall auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Frankfurt zwischen der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen und dem Autobahnkreuz Mannheim. Nach derzeitigem Ermittlungsstand, befuhr ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren