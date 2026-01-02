Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Busse mit Sprühfarbe beschmiert - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In der Mannheimer Oststadt wurden zwei Reisebusse mit Sprühfarbe beschmiert.

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Mittwochmittag gegen 12:30 Uhr und Donnerstagvormittag gegen 10:30 Uhr wurden zwei Busse der Marken SCANIA und MAN, die zuvor am Cahn-Garnier-Ufer in Höhe des Hans-Böckler-Platzes geparkt worden waren, mit Graffiti besprüht.

Eine bislang unbekannte Täterschaft verursachte durch die Schmierereien einen Sachschaden in bislang noch unbekannter Höhe.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen zu den Fällen aufgenommen. Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu den Taten mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 174-3310 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell