POL-MA: Mannheim: Busse mit Sprühfarbe beschmiert - Zeugenaufruf
Mannheim (ots)
In der Mannheimer Oststadt wurden zwei Reisebusse mit Sprühfarbe beschmiert.
Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Mittwochmittag gegen 12:30 Uhr und Donnerstagvormittag gegen 10:30 Uhr wurden zwei Busse der Marken SCANIA und MAN, die zuvor am Cahn-Garnier-Ufer in Höhe des Hans-Böckler-Platzes geparkt worden waren, mit Graffiti besprüht.
Eine bislang unbekannte Täterschaft verursachte durch die Schmierereien einen Sachschaden in bislang noch unbekannter Höhe.
Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen zu den Fällen aufgenommen. Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu den Taten mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 174-3310 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell