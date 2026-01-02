PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brand in Mehrparteienhaus sorgt für Straßensperrung, PM Nr. 1

Mannheim (ots)

Derzeit befinden sich Einsatzkräfte der Polizei, des Rettungsdienstes und der Feuerwehr im Parkring im Einsatz.

Im Keller eines Mehrfamilienhauses ist aus bislang unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen. Weitere Informationen zum Ausmaß liegen noch nicht vor. Für die Einsatzmaßnahmen wurde der Parkring in Richtung Ludwigshafen gesperrt. Der Verkehr wird über die Bismarckstraße abgeleitet. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 12:49

    POL-MA: Mannheim: Busse mit Sprühfarbe beschmiert - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - In der Mannheimer Oststadt wurden zwei Reisebusse mit Sprühfarbe beschmiert. Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Mittwochmittag gegen 12:30 Uhr und Donnerstagvormittag gegen 10:30 Uhr wurden zwei Busse der Marken SCANIA und MAN, die zuvor am Cahn-Garnier-Ufer in Höhe des Hans-Böckler-Platzes geparkt worden waren, mit Graffiti ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 22:48

    POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Scheunenbrand - PM Nr. 2

    Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Wie bereits berichtet kam es am Silvestermorgen gegen kurz nach 06.00 Uhr zu einem Brandgeschehen in der Hauptstraße von Dielheim. Bereits beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte stand ein Anbau in Vollbrand und die Flammen drohten, auf das angrenzende Wohnhaus überzugreifen. In dem Wohnhaus selbst befanden sich zum Zeitpunkt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren