POL-MA: Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Brand eines Einfamilienhauses, PM 1

Mannheim (ots) - Derzeit befinden sich Einsatzkräfte der Polizei, des Rettungsdienstes und der Feuerwehr im Parkring im Einsatz. Im Keller eines Mehrfamilienhauses ist aus bislang unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen. Weitere Informationen zum Ausmaß liegen noch nicht vor. Für die Einsatzmaßnahmen wurde der Parkring in Richtung Ludwigshafen gesperrt. Der ...

