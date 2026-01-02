POL-MA: Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Brand eines Einfamilienhauses, PM 1
Nußloch (ots)
Aktuell sind Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Straße Auf der Liß bei einem Brand in Nußloch im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen ist in einem Einfamilienhaus aus noch unbekannten Gründen ein Feuer ausgebrochen. Es wird nachberichtet.
