POL-MA: Mannheim: Erneut ohne Führerschein unterwegs
Mannheim (ots)
Am Freitagmorgen gegen 10:00 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte des Polizeireviers Mannheim-Käfertal im Rahmen ihrer Streifentätigkeit einen Pkw und dessen 36-jährigen Fahrer im Eberswalder Weg. Bei der Kontrolle konnte der Fahrer, wie bereits in der Vergangenheit, keine Fahrerlaubnis vorweisen.
Dem Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Die weiteren Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Mannheim-Käfertal aufgenommen.
