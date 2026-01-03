PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall aufgrund winterglatter Fahrbahn

Mannheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am frühen Samstagmorgen ist ein 44-jähriger Autofahrer in Mannheim mit seinem Fahrzeug gegen einen Steinpfosten geprallt.

Der Mann war gegen 00:45 Uhr mit seinem VW auf dem Viernheimer Weg in Richtung Lampertheim unterwegs. In einer Kurve kam er aufgrund der winterglatten Fahrbahn mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und fuhr auf einen Steinpfosten, welcher sich mit dem Unterboden des Fahrzeugs verkeilte.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Am Pkw, welcher durch eine Fachfirma abgeschleppt wurde, entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Kai Wimmer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

