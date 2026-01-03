POL-MA: Kronau/Größerer Verkehrsunfall auf der BAB5 - Fahrbahnsperrung aufgrund Unfallaufnahme -- Pressemeldung Nr. 1

Mannheim (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am frühen Samstagmorgen ist ein 44-jähriger Autofahrer in Mannheim mit seinem Fahrzeug gegen einen Steinpfosten geprallt. Der Mann war gegen 00:45 Uhr mit seinem VW auf dem Viernheimer Weg in Richtung Lampertheim unterwegs. In einer Kurve kam er aufgrund der winterglatten Fahrbahn mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und fuhr auf einen Steinpfosten, welcher sich mit dem ...

