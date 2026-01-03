POL-MA: Kronau/Größerer Verkehrsunfall auf der BAB5 - Fahrbahnsperrung aufgrund Unfallaufnahme -- Pressemeldung Nr. 1
Kronau (ots)
Aktuell sind Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei bei einem größeren Verkehrsunfall auf der BAB 5, in Höhe Kronau, eingesetzt. Über den genauen Unfallhergang sowie zu dem Verletzungsbild der Unfallbeteiligten liegen derzeit noch keine Informationen vor. Durch die Einsatzmaßnahmen der eingesetzten Kräfte kommt es derzeit zu einer Fahrbahnsperrung, in Fahrtrichtung Heidelberg. Es wird nachberichtet.
