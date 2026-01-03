Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Erster Einsatz im neuen Jahr

Schermbeck (ots)

Der Löschzug Altschermbeck wurde am 01.01.2026 um 00:23 Uhr unter dem Einsatzstichwort "Gelöschtes Feuer" zu einem Einsatz an der Ahornstraße alarmiert.

Vor Ort war ein Feuerwerkskörper in einen Rollladenkasten geraten. Das entstandene Feuer war bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr durch einen Nachbarn gelöscht worden. Die Einsatzkräfte kontrollierten den betroffenen Bereich. Weitere Maßnahmen waren jedoch nicht erforderlich.

Bei diesem Einsatz handelte es sich um den ersten Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Schermbeck im neuen Jahr.

Der Einsatz konnte um 00:44 Uhr beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Schermbeck, übermittelt durch news aktuell