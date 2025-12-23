PRESSEPORTAL Presseportal Logo

FW-Schermbeck: Einsätze in der letzen Woche

Schermbeck (ots)

Am Freitag um 12:40 Uhr der Löschzug Schermbeck mit dem Stichwort "Person in Wohnung" an die Einsatzstelle Erler Straße zur Unterstützung des Rettungsdienstes alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte die Tür durch die betroffene Person selbstständig geöffnet werden. Mit der Übergabe der Einsatzstelle an den Rettungsdienst endete der Einsatz für die Feuerwehr um 13:05 Uhr.

Am Samstagmorgen wurden die Löschzüge Schermbeck und Gahlen, sowie die Feuerwehr Hünxe gegen 7:00 Uhr mit dem Stichwort "BMA 4" (Brandmeldeanlage) an die Einsatzstelle Marienthaler Strasse alarmiert. An der Einsatzstelle wurde ein nicht durch ein Brandereignis ausgelöster Rauchmelder identifiziert. Die Brandmeldeanlage wurde durch die Feuerwehr wieder zurück gesetzt und die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben. Für die Feuerwehr endete der Einsatz gegen 7:30 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Schermbeck
Jana Drühl
Mobil: 02853 910280
E-Mail: presse@feuerwehr-schermbeck.de
http://www.feuerwehr-schermbeck.de

Original-Content von: Feuerwehr Schermbeck, übermittelt durch news aktuell

