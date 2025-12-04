FW-Schermbeck: Nutzfeuer im Garten
Schermbeck (ots)
Am Mittwochnachmittag gegen 16:35 Uhr wurde der Löschzug Schermbeck mit dem Stichwort "Brand 1 - Müllbrand" an die Einsatzstelle Pöttekamp alarmiert. An der Einsatzstelle stellten die Einsatzkräfte ein Nutzfeuer in einem Garten fest. Der Besitzer wurde aufgefordert dieses selbstständig zu löschen und kam der Aufforderung nach. Der Einsatz endete für die Feuerwehr gegen 16:55 Uhr.
