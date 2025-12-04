PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Nutzfeuer im Garten

Schermbeck (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 16:35 Uhr wurde der Löschzug Schermbeck mit dem Stichwort "Brand 1 - Müllbrand" an die Einsatzstelle Pöttekamp alarmiert. An der Einsatzstelle stellten die Einsatzkräfte ein Nutzfeuer in einem Garten fest. Der Besitzer wurde aufgefordert dieses selbstständig zu löschen und kam der Aufforderung nach. Der Einsatz endete für die Feuerwehr gegen 16:55 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Schermbeck
Jana Drühl
Mobil: 02853 910280
E-Mail: presse@feuerwehr-schermbeck.de
http://www.feuerwehr-schermbeck.de

Original-Content von: Feuerwehr Schermbeck

