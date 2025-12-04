FW-Schermbeck: Nutzfeuer im Garten

Schermbeck (ots) - Der Löschzug Schermbeck, der Löschzug Altschermbeck, der Löschzug Gahlen sowie die Löscheinheit Drevenack der Feuerwehr Hünxe wurden am 25.11.2025 um 8:05 Uhr mit dem Einsatzstichwort "BMA" zur Marienthaler Straße alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass es in einem Zimmer zu einer leichten Versuchung gekommen war. Ein Mülleimer, der ursächlich für die Auslösung der Brandmeldeanlage war, ...

