Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Brand in Sauna

Schermbeck (ots)

Am Dienstagabend gegen um 18:20 Uhr wurden die Löschzüge Gahlen und Schermbeck mit dem Stichwort "Brand 3 - Kellerbrand" an die Einsatzstelle Kirchstraße alarmiert. An der Einsatzstelle brannte ein Saunaofen. Dies führte zu einer starken Verrauchung des zugehörigen Gebäudeabschnitts. Ein Trupp unter Atemschutz nahm die Brandbekämpfung vor und das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Eine betroffene Person wurde mit einer Rauchgasintoxikation an den Rettungsdienst übergeben. Anschließend wurde das Gebäude mit Wärmebildkameras kontrolliert. Dabei wurde keine weiteren Schäden festgestellt. Nach der Übergabe der Einsatzstelle an den Eigentümer war der Einsatz für die Feuerwehr gegen 19:45 Uhr beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Schermbeck, übermittelt durch news aktuell