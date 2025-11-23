PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Einsätze der Feuerwehr Schermbeck

Schermbeck (ots)

In den vergangenen Tagen wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Schermbeck drei Mal zu unterschiedlichen Einsätzen gerufen.

So wurde der Löschzug Gahlen sowie die Drehleiter des Löschzuges Schermbeck am Dienstag um 23:00 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Person in Wohnung" zur Hünxer Straße alarmiert.

Vor Ort benötigte der Rettungsdienst Unterstützung, um Zugang zu einer Wohnung zu erhalten.

Die Feuerwehr verschaffte sich daraufhin mittels gewaltsamer Öffnung der Wohnungstür Zugang zu der Wohnung und übergab die Einsatzstelle an den Rettungsdienst.

Der Einsatz für die Feuerwehr endete um 23:39 Uhr.

Der Löschzug Gahlen wurde dann erneut am Mittwoch um 9:05 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Tier in Not" in die Straße "Im Aap" alarmiert.

Hier hatte sich eine Eule in einem Tornetz verfangen. Das Tier konnte sich jedoch selbstständig aus dem Netz befreien. Ein weiteres Tätigwerden der Feuerwehr war daher nicht erforderlich.

Der Einsatz endete um 9:22 Uhr.

Zudem wurden der Löschzug Altschermbeck sowie später auch die Drehleiter des Löschzuges Schermbeck heute um 9:41 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Wasserschaden" zur Dorstener Straße alarmiert.

Vor Ort stellte sich heraus, dass es infolge eines Rohrbruchs zu erheblichen Unterspülungen im Bereich der Unterführung am Prozessionsweg gekommen war. Durch die Unterspülungen wurde das Wurzelwerk mehrerer Bäume freigespült, sodass diese umzustürzen drohten. Drei Bäume wurden durch die Einsatzkräfte gefällt beziehungsweise mittels Seilwinde umgezogen, um dem Wasserwerk einen sicheren Zugang zur betroffenen Rohrleitung zu ermöglichen. Im Anschluss wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Der Einsatz endete um 12:44 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Schermbeck
Jana Drühl
Mobil: 02853 910280
E-Mail: presse@feuerwehr-schermbeck.de
http://www.feuerwehr-schermbeck.de

Original-Content von: Feuerwehr Schermbeck, übermittelt durch news aktuell

