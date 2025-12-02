FW-Schermbeck: Unfall mit parkendem PKW
Schermbeck (ots)
Am Dienstagnachmittag um 14:30 Uhr wurde der Löschzug Schermbeck mit dem Stichwort "CBRN 2 - Betriebsmittel laufen aus" an die Einsatzstelle Maassenstraße alarmiert. An der Einsatzstelle war es zu einem Verkehrsunfall mit einem Lieferwagen und einem geparkten PKW gekommen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten den Brandschutz sicher, streuten die auslaufenden Betriebsmittel ab und schalten die Fahrzeuge spannungslos. Nach der Übergabe der Einsatzstelle an die Polizei endete der Einsatz für die Feuerwehr gegen 15:30 Uhr.
