Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Unterstützung des Rettungsdienstes

FW-Schermbeck: Unterstützung des Rettungsdienstes
Schermbeck (ots)

Am vergangenen Sonntag gegen 16:45 Uhr wurde der Löschzug Altschermbeck mit dem Stichwort "H 1 - Sturzverletzung" an die Einsatzstelle Freudenbergstraße zur Unterstützung des Rettungsdienstes alarmiert. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr leisteten Tragehilfe um die verletzte Person aus dem Wald zu retten. Nach der Übergabe an den Rettungsdienst war der Einsatz gegen 17:20 Uhr beendet.

Am Donnerstagvormittag wurde der Löschzug Schermbeck um 10:30 Uhr mit dem Stichwort "H 1 - Tragehilfe (zeitkritisch)" an die Einsatzstelle Vossenbergweg ebenfalls zur Unterstützung des Rettungsdienstes alarmiert. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr leisteten auch in diesem Einsatz Tragehilfe um die verletzte Person aus dem Wald zu retten. Nach der Übergabe an den Rettungsdienst war der Einsatz gegen 11:20 Uhr beendet.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Schermbeck
Jana Drühl
Mobil: 02853 910280
E-Mail: presse@feuerwehr-schermbeck.de
http://www.feuerwehr-schermbeck.de

Original-Content von: Feuerwehr Schermbeck, übermittelt durch news aktuell

