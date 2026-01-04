POL-MA: Helmstadt-Bargen/Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Einfamilienhaus, PM 1
Helmstadt-Bargen (ots)
Aktuell kommt es in der Kälbertshäuser Straße zum Einsatz von Feuerwehr und Rettungskräften. Das Ausmaß des Brandes ist noch nicht bekannt.
Es wird nachberichtet.
