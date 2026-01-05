POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall an Anschlussstelle Ladenburg/L536 - Pressemitteilung Nr. 1
Mannheim (ots)
Am Montagabend kurz nach 19:00 Uhr kollidierten auf der L536 auf Höhe des Autobahnzubringers zur A5 zwei Autos miteinander. Über mögliche Verletzte ist derzeit noch nichts bekannt. Polizei und Rettungskräfte befinden sich vor Ort. Während der Unfallaufnahme kann es zu Straßensperrungen und Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Es wird nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Michael Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell