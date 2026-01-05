PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall an Anschlussstelle Ladenburg/L536 - Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim (ots)

Am Montagabend kurz nach 19:00 Uhr kollidierten auf der L536 auf Höhe des Autobahnzubringers zur A5 zwei Autos miteinander. Über mögliche Verletzte ist derzeit noch nichts bekannt. Polizei und Rettungskräfte befinden sich vor Ort. Während der Unfallaufnahme kann es zu Straßensperrungen und Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Es wird nachberichtet.

