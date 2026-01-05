POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall an Anschlussstelle Ladenburg/L536 - Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in einen Kiosk im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-Ost eingebrochen. Eine bislang unbekannte Täterschaft versuchte, sich zunächst gewaltsam über eine Tür Zutritt zu dem Verkaufsgeschäft in der Waldhofstraße zu verschaffen. Da dies jedoch misslang, wurde anschließend ein Fenster aufgehebelt, wodurch die Täterschaft in die Räumlichkeiten gelangte. ...

