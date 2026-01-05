Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in Kiosk - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in einen Kiosk im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-Ost eingebrochen.

Eine bislang unbekannte Täterschaft versuchte, sich zunächst gewaltsam über eine Tür Zutritt zu dem Verkaufsgeschäft in der Waldhofstraße zu verschaffen. Da dies jedoch misslang, wurde anschließend ein Fenster aufgehebelt, wodurch die Täterschaft in die Räumlichkeiten gelangte.

Bisherigen Ermittlungen zufolge wurden aus dem Kiosk neben Bargeld auch sämtliche Zigarettenpackungen aus dem Verkaufsregal entwendet, bevor sie die Örtlichkeit in unbekannte Richtung verließen.

Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 3301-0 zu melden.

