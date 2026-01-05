Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Lastwagenfahrer beschädigt Tankstelle

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 58-jähriger Mann beschädigte am frühen Montagmorgen in Hockenheim mit seiner Sattelzugmaschine eine Tankstelle.

Der 58-Jährige befuhr kurz nach vier Uhr mit seiner Sattelzugmaschine ohne Auflieger das Gelände einer Tankstelle in der Gleisstraße. Beim Rückwärtsrangieren stieß er gegen einen Betonpoller, eine Zapfsäule sowie einen Bezahlautomaten und beschädigte diese. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von fast 20.000 Euro.

Die weitere Unfallsachbearbeitung erfolgt durch das Polizeirevier Hockenheim.

