Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Lagerräume - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen Unbekannte in mehrere Lagerräume eines Geschäftshauses in Weinheim ein.

Zwischen Donnerstag, 22 Uhr und Freitag, 9 Uhr brachen die Unbekannten in der Bahnhofstraße zahlreiche Lagerräume in dem Wohn- und Geschäftshaus, in dem sich auch eine Einkaufspassage befindet, auf. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen entstand dabei Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Inwiefern etwas entwendet worden ist, bedarf weiterer Ermittlungen, die durch das Polizeirevier Weinheim geführt werden.

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell