Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mehrere Altkleidercontainer in Brand gesteckt - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am vergangenen Wochenende gerieten mehrere Altkleidercontainer im Mannheimer Stadtteil Vogelstang in Brand.

Bisherigen Ermittlungen zufolge wurde am Samstagmorgen gegen 06:30 Uhr ein Altkleidercontainer in der Dresdener Straße in Brand gesteckt. Nur unweit entfernt wurde in der gleichen Straße am Sonntagabend gegen 18:30 Uhr ein Container auf unbekannte Weise in Brand gesetzt.

Zudem hatte eine bislang unbekannte Täterschaft am Samstagabend gegen 19:30 Uhr einen Kleidercontainer in der Sachsenstraße angezündet.

Darüber hinaus stand am Sonntagmorgen gegen 06:00 Uhr ein Altkleidercontainer im Wittenberger Weg in Brand.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die jeweiligen Brände schnell unter Kontrolle bringen und diese schließlich löschen. Es wurden keine Personen verletzt.

Die Höhe des entstandenen Gesamtsachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen zu den Sachbeschädigungen aufgenommen und prüft, ob Tatzusammenhänge bestehen.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Taten mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 71849-0 zu melden.

Außerdem geriet auf bislang unbekannte Weise ein Altkleidercontainer in der Bahnhofstraße in Heddesheim am frühen Samstagmorgen um kurz nach Mitternacht in Brand. Die Ermittlungen dazu führt das Polizeirevier Ladenburg. Personen, die sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06203 9305-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

