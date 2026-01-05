Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waldbrunn/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein unbekannter Autofahrer oder eine unbekannte Autofahrerin verursachte am Sonntagnachmittag in Waldbrunn einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Eine 26-jährige Frau hatte ihren Peugeot gegen 15.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Sportplatzes im Erbacher Weg abgestellt. Als sie gegen 17.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen am rechten Fahrzeugheck fest. Offenbar war ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Rangieren mit seinem Fahrzeug dagegen gestoßen und hatte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Zeuginnen oder Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0, zu melden

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell