POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Ohne Führerschein mit nicht zugelassenem Auto unterwegs - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Sonntagmorgen waren zwei junge Männer in Eppelheim mit einem nicht zugelassenen Auto unterwegs. Beide Männer waren nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Einer Polizeistreife des Polizeireviers Heidelberg-Süd fiel das Duo im Alter von 18 und 19 Jahren gegen 2.30 Uhr in der Kirchheimer Straße auf. Die beiden Männer waren gerade damit beschäftigt, aus einem geparkten BMW einen E-Scooter auszuladen. An dem Fahrzeug waren vorne und hinten unterschiedliche Kennzeichen angebracht. Bei einer weiteren Überprüfung wurde festgestellt, dass der BMW bereits vor drei Jahren stillgelegt wurde. Die Kennzeichen waren für andere Fahrzeuge ausgegeben worden, eines der Kennzeichenschilder war nach Diebstahl zur Sicherstellung ausgeschrieben. Beide Kennzeichen wurden anschließend sichergestellt. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt und ebenfalls sichergestellt, da die Eigentumsverhältnisse noch nicht abschließend geklärt werden konnten.

Nach Angaben einer Zeugin seien die beiden Männer mit dem Fahrzeug zu der Örtlichkeit gefahren, wer jedoch den BMW gelenkt hatte, konnte sie nicht sehen. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass weder der 18-Jährige noch der 19-Jährige im Besitz einer Fahrerlaubnis sind.

Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Süd dauern an. Die beiden jungen Männer sehen nun Strafanzeigen wegen des Verdachts des Diebstahls, Kennzeichenmissbrauchs, Urkundenfälschung, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz sowie wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Weitere Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0 zu melden.

