Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Schulgebäude - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft Zutritt zu einem Schulgebäude in der Goethestraße.

Bisherigen Ermittlungen zufolge wurden Eingangstüren mit einem nicht näher bekannten Gegenstand aufgehebelt. Im Inneren des Gebäudes wurden weitere Türen geöffnet. Außerdem konnte festgestellt werden, dass ein Fenster des Gebäudes offenstand. Ob die Täterschaft etwas aus den Räumlichkeiten entwendete, ist Gegenstand der Ermittlungen, die vom Polizeirevier Schwetzingen geführt werden.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06202 288-0 zu melden.

