Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Diebstahl und versuchter Diebstahl aus mehreren Fahrzeugen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagnachmittag alarmierte eine Zeugin die Polizei, als sie beobachtete, wie ein Unbekannter versucht haben soll, etwas aus einem Auto, welches in der Kirchheimer Straße geparkt war, zu entwenden.

Die tatverdächtige Person konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich, - circa 30 Jahre alt, - etwa 80 kg schwer, - orangefarbiger Bart.

Er soll zum Tatzeitpunkt eine dunkelblaue Jacke getragen und einen rosa/pinken Rucksack mitgeführt haben.

Bisherigen Ermittlungen zufolge soll der Tatverdächtige zunächst einen geringen Bargeldbetrag aus dem Auto in der Kirchheimer Straße an sich genommen haben, woraufhin er weiterzog und ein weiteres, in der Kirchheimer Straße geparktes Auto, öffnete. Als er gegen 15:15 Uhr von der aufmerksamen Zeugin angesprochen wurde, ließ der Mann von dem Auto ab und suchte weitere Fahrzeuge in selbiger Straße. Auch hier suchte er im jeweiligen Innenraum der Autos nach Wertgegenständen.

Zudem wurde bekannt, dass der Täter aus einer Garage in der Kirchheimer Straße ein E-Bike entwendete, welches er anschließend in der Albert-Schweitzer-Straße zurückließ, als er in unbekannte Richtung die Flucht ergriff.

Die Höhe des entstandenen Diebstahlschadens ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die vom Polizeiposten Eppelheim des Polizeireviers Heidelberg-Süd geführt werden.

Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu den Taten oder dem Tatverdächtigen mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221 3418-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell