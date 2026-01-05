Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Vorfälle in der Silvesternacht im Stadtteil Schönau- Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6188434), kam es in der Silvesternacht an der Straßenbahnendhaltestelle im Stadtteil Schönau zu Vorfällen, zu denen das Polizeipräsidium Mannheim derzeit umfangreich ermittelt.

Gegen 0.15 Uhr wurden von mehreren Personen drei Straßenbahnen durch Stein- und Böllerwürfe sowie mit einer Toilettentür erheblich beschädigt. Zudem wurde eine Straßenbahnhaltestelle komplett zerstört sowie an einem Pausenraum der rnv mehrere Scheiben eingeschlagen. Weiterhin wurden zwei Werbetafeln sowie ein Fahrscheinautomat beschädigt. Auch das dortige Jugendhaus wurde Ziel der Personengruppe. Die Unbekannten schlugen hier mehrere Fensterscheiben ein, drangen in das Jugendhaus in der Lilienthalstraße ein und wüteten dort im Vorraum und in der Küche, wo sie das Inventar umherwarfen und beschädigten. Zuletzt wurde auch ein Geldautomat, der an einem nahegelegenen Supermarkt aufgestellt ist, massiv beschädigt. Der entstandene Sachschaden lässt sich bislang nicht abschließend beziffern.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurden ein Straßenbahnfahrer der rnv sowie einschreitende Polizeikräfte massiv mit Feuerwerkskörpern beschossen.

Während des Einschreitens konnte durch Polizeibeamte eine Person vorläufig festgenommen werden. Der junge Mann widersetzte sich der Festnahme und griff die Polizisten tätlich an. Inwiefern diese Person im Zusammenhang mit den Vorfällen steht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die weiteren Ermittlungen des Polizeipostens Mannheim-Schönau, insbesondere zur Identifizierung der Tatverdächtigen, laufen mit Hochdruck und dauern weiterhin an.

Zeuginnen und Zeugen, die die Vorfälle beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern und Täterinnen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Tel.: 0621/77769-0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Zudem wurde der Fall im Hinweisportal der Polizei Baden-Württemberg (https://bw.hinweisportal.de) hinterlegt. Hier haben Personen die Möglichkeit, Hinweise zu geben oder gegebenenfalls gefertigte Videoaufnahmen hochzuladen.

