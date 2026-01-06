Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Brand in Mehrfamilienhaus PM 2

Mannheim-Innenstadt (ots)

Wie bereits berichtet kam es am Montagabend gegen 23.15 Uhr zu einem Brandgeschehen in einem Mehrfamilienhaus in der Seilerstraße.

Bereits beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte war eine Rauchentwicklung und starker Brandgeruch im Treppenhaus feststellbar. Durch die Feuerwehr konnte die vermeintliche Brandwohnung im 4. OG ausgemacht werden. Aus dieser konnte schließlich ein 53-jähriger Mann schwer verletzt gerettet werden. Der Verletzte wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Brand selbst konnte schnell gelöscht werden. Zur Brandursache lassen sich zum Berichtszeitpunkt noch keine Angaben machen. Die restlichen Bewohner des Mehrfamilienhauses, welche das Anwesen kurzzeitig verlassen hatten, konnten im Anschluss wieder alle in ihre Wohnungen zurückkehren. Lediglich die Brandwohnung ist nicht mehr bewohnbar.

Der durch den Brand entstandene Sachschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es durch den Einsatz nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell