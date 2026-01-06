PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Brand in Mehrfamilienhaus PM 2

Mannheim-Innenstadt (ots)

Wie bereits berichtet kam es am Montagabend gegen 23.15 Uhr zu einem Brandgeschehen in einem Mehrfamilienhaus in der Seilerstraße.

Bereits beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte war eine Rauchentwicklung und starker Brandgeruch im Treppenhaus feststellbar. Durch die Feuerwehr konnte die vermeintliche Brandwohnung im 4. OG ausgemacht werden. Aus dieser konnte schließlich ein 53-jähriger Mann schwer verletzt gerettet werden. Der Verletzte wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Brand selbst konnte schnell gelöscht werden. Zur Brandursache lassen sich zum Berichtszeitpunkt noch keine Angaben machen. Die restlichen Bewohner des Mehrfamilienhauses, welche das Anwesen kurzzeitig verlassen hatten, konnten im Anschluss wieder alle in ihre Wohnungen zurückkehren. Lediglich die Brandwohnung ist nicht mehr bewohnbar.

Der durch den Brand entstandene Sachschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es durch den Einsatz nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Tobias Misch
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 23:38

    POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Brand in Mehrfamilienhaus PM 1

    Mannheim (ots) - Derzeit befinden sich Polizei und Rettungskräfte bei einem Wohnungsbrand in der Mannheimer-Innenstadt, Seilerstraße im Einsatz. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim Führungs- und Lagezentrum Oliver Metzger Telefon: 0621 174-1111 E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 22:21

    POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeug in Brand geraten - Pressemitteilung Nr. 2

    Mannheim (ots) - Wie bereits berichtet, www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6190169, kam es am Montagvormittag gegen 10:30 Uhr in der Richard-Wagner-Straße in Brühl zu einem Fahrzeugbrand. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen löste ein technischer Defekt an einem BMW den Brand aus, welcher kurz darauf im Vollbrand stand. Trotz umgehend eingeleiteter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren