Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim
Rhein-Neckar-Kreis: Sinsheim - Überfahren einer roten Ampel verursachte Kollision

Sinsheim (ots)

Am Montag, den 05.01.2026 gegen ca. 23:10 Uhr kam es in der Dietmar-Hopp-Straße in Sinsheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 42-jährigen LKW-Fahrer und einem 30-jährigen Tesla-Fahrer.

Nach ersten Ermittlungen befand sich der 42-jähriger LKW-Fahrer auf der Dietmar-Hopp-Straße und wollte links auf die A6 Richtung Mannheim abbiegen. Gleichzeitig fuhr der 30-jährige Autofahrer entgegengesetzt über eine rote Ampel und kollidierte mit dem LKW. Im Auto befand sich ein 34-jähriger Beifahrer, der durch die Wucht des Aufpralls verletzt wurde. Er wurde durch einen Notarzt und den Rettungsdienst vor Ort medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Es ist derzeit jedoch zum Glück nicht von schwereren Verletzungen auszugehen. Die anderen Unfallbeteiligten wurden nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 25.000 Euro.

Der Verkehr wurde kurzzeitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet, bis Rettungs- und Bergungsmaßnahmen abgeschlossen waren.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallgeschehen sowie Unfallaufnahme werden durch das Polizeirevier Sinsheim geführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Jens Riemenschneider
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

