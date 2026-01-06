Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim

Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit Fahrerflucht in Hockenheim - 28-Jähriger unter Alkoholeinfluss

Hockenheim (ots)

Am Montagabend kam es gegen 21:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Gleisstraße in Richtung Talhausstraße. Ein 28-jähriger Opel-Fahrer kollidierte mit einer 51-jährigen Dacia-Fahrerin, nachdem er plötzlich von seinem linken auf den rechten Fahrstreifen zog. Die Dacia-Fahrerin, die sich auf dem rechten Fahrstreifen befand, konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Der 28-Jährige beschimpfte die 51-Jährige kurz nach der Kollision und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Ein Zeuge konnte den Vorfall beobachten und meldete den Unfall der Polizei.

Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der Dacia war aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte der Unfallverursacher mit seinem Opel an der Halteranschrift angetroffen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,8 Promille. Der 28-Jährige wurde daraufhin zur Entnahme einer Blutprobe auf das Polizeirevier Hockenheim gebracht. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf mindestens 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell