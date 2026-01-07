Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Missachtete Vorfahrt führt zu Unfall

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag fuhr eine 31-Jährige mit einem Audi die Berliner Straße entlang. Am Einmündungsbereich zur Friedrichsdorfer Landstraße missachtete sie um kurz vor 21:30 Uhr beim Linksabbiegen die Vorfahrt eines aus Richtung Gaimühle kommenden VW Mulitvans. Beim Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge so massiv im Frontbereich beschädigt, dass diese nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe die Fahrbahn aufwändig gereinigt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf 14.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Eberbach übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

