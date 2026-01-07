Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Auto verunfallt an Verkehrsinsel - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Renault auf der L 532 von Lobbach kommend in Richtung Wiesenbach. Kurz vor der Einmündung Langenzell geriet das Auto mit seinen rechten Rädern in den schneebedeckten Grünstreifen. Anschließend überfuhr der Renault einen Leitpfosten, geriet ins Schleudern und fuhr auf eine Verkehrsinsel. Dabei wurde eine Warnbake umgeknickt und beschädigt. Schließlich kam das Fahrzeug ungefähr 20 m nach der Einmündung Langenzell mittig auf der Fahrbahn zum Stehen. Um kurz vor 00:30 Uhr bemerkte ein anderer Verkehrsteilnehmer den verunfallten, aber leeren Renault. Bislang ist unklar, wer das Auto zum Unfallzeitpunkt gefahren hatte, weshalb der Verkehrsdienst Heidelberg nun wegen Unfallflucht ermittelt. Der Renault wurde sichergestellt und abgeschleppt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens an der Verkehrsinsel steht noch nicht fest.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Heidelberg unter der Telefonnummer 0621/ 174 4111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell