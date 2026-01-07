Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Säugling und Kleinkind bei Unfall leicht verletzt

Am Dienstagmittag gegen 11:20 Uhr befuhr ein 39-jähriger Skoda-Fahrer den Märker Querschlag in Fahrtrichtung Karlsternstraße. Auf Höhe des Eichenwegs übersah der 39-Jährige einen von rechts kommenden Klein-LKW. Trotz eines umgehend eingeleiteten Bremsmanövers konnte der 35-jährige Klein-LKW-Fahrer eine Kollision auf der schneebedeckten Straße nicht mehr verhindern. Bei dem Zusammenstoß wurden ein Säugling und ein 5-jähriger Junge, die sich ebenfalls im Skoda befanden, leicht verletzt. Zur eingehenden Untersuchung wurden diese in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

